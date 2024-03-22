Климушкина (Демина) Степанида Алексеевна
Место рождения
Дата рождения21.11.1865
Дата смертиПосле 09.03.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1865
Отец: Демин Алексей Сергеевич
Мать: Демина Ксения Максимовна
Крещение
23.11.1865
Крестный: проживающий в Никольском рядовой Савелий Степанович Луковкин
Восприемник
08.04.1883
Илларион Прокопьевич Демин
Восприемник
24.06.1883
Мария Фёдоровна Киселева
Восприемник
19.08.1883
Евдокия Ильинична Дёмина
Восприемник
17.08.1884
Евдокия Семёновна Башкирова
Бракосочетание
03.11.1884
Восприемник
29.07.1888
Семён Дмитриевич Демин
Рождение ребёнка
31.05.1889
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Климушкин Иван Петрович
Рождение ребёнка
13.09.1890
Сын: Климушкин-Лукьянов Иван Иванович
Отец ребёнка: Климушкин Иван Петрович
Рождение ребёнка
03.04.1893
Сын: Климушкин Василий Иванович
Отец ребёнка: Климушкин Иван Петрович
Рождение ребёнка
10.11.1894
Сын: Климушкин Степан Иванович
Отец ребёнка: Климушкин Иван Петрович
Рождение ребёнка
04.11.1899
Сын: Климушкин Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Климушкин Иван Петрович
Рождение ребёнка
25.01.1902
Отец ребёнка: Климушкин Иван Петрович
Рождение ребёнка
09.03.1907
Дочь: Рузанова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Климушкин Иван Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 09.03.1907