Климушкина (Демина) Степанида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климушкина (Демина) Степанида Алексеевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.11.1865

Дата смерти

После 09.03.1907

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1865

Отец: Демин Алексей Сергеевич

Мать: Демина Ксения Максимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
23.11.1865
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Крестный: проживающий в Никольском рядовой Савелий Степанович Луковкин
Восприемник
08.04.1883
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Илларион Прокопьевич Демин
Восприемник
24.06.1883
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Мария Фёдоровна Киселева
Восприемник
19.08.1883
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Евдокия Ильинична Дёмина
Восприемник
17.08.1884
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Евдокия Семёновна Башкирова
Бракосочетание
03.11.1884

Муж: Климушкин Иван Петрович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемник
29.07.1888
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Семён Дмитриевич Демин
Рождение ребёнка
31.05.1889

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Климушкин Иван Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.09.1890

Сын: Климушкин-Лукьянов Иван Иванович

Отец ребёнка: Климушкин Иван Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.04.1893

Сын: Климушкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Климушкин Иван Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.11.1894

Сын: Климушкин Степан Иванович

Отец ребёнка: Климушкин Иван Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.11.1899

Сын: Климушкин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Климушкин Иван Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.01.1902

Сын: Климушкин Пётр Иванович

Отец ребёнка: Климушкин Иван Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.03.1907

Дочь: Рузанова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Климушкин Иван Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 09.03.1907
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