Климушкин-Лукьянов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения13.09.1890
Дата смертиПосле 19.02.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1890
Место жительства
Неизвестно
Крещение
14.09.1890
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
19.02.1911
Рождение ребёнка
16.12.1912
Сын: Климушкин Николай Иванович
Мать ребёнка: Климушкина-Лукьянова (Демина) Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
25.06.1914
Дочь: Щаева (Климушкина) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Климушкина-Лукьянова (Демина) Степанида Ивановна
Смерть
После 19.02.1911