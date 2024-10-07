Климушкин-Лукьянов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климушкин-Лукьянов Иван Иванович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.09.1890

Дата смерти

После 19.02.1911

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1890

Отец: Климушкин Иван Петрович

Мать: Климушкина (Демина) Степанида Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
14.09.1890
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
19.02.1911

Жена: Климушкина-Лукьянова (Демина) Степанида Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.12.1912

Сын: Климушкин Николай Иванович

Мать ребёнка: Климушкина-Лукьянова (Демина) Степанида Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.06.1914

Дочь: Щаева (Климушкина) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Климушкина-Лукьянова (Демина) Степанида Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 19.02.1911

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