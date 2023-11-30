Климушкина-Лукьянова (Демина) Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климушкина-Лукьянова (Демина) Степанида Ивановна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.11.1894

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1894

Отец: Демин Иван Николаевич

Мать: Демина Агриппина Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
25.11.1894
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Терентий Трофимович Елисеев, Феодора Фёдоровна Сорокина (Гапшина)
Восприемник
19.01.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Татьяна Ивановна Демина
Восприемник
06.03.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Евдокия Васильевна Сорокина
Восприемник
27.03.1909
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кирилл Фёдорович Демин
Восприемник
20.11.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Степанида Ефремовна Сорокина
Бракосочетание
19.02.1911

Муж: Климушкин-Лукьянов Иван Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху: Демин и Федоров Поручители по невесте: Кузнецов и Сорокин
Восприемник
18.04.1911
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Василий Александрович Калинин
Восприемник
21.07.1911
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Михаил Петрович Демин
Рождение ребёнка
16.12.1912

Сын: Климушкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Климушкин-Лукьянов Иван Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
10.04.1913
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Александра Васильевна Сорокина (Сорокина)
Рождение ребёнка
25.06.1914

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Климушкин-Лукьянов Иван Иванович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
30.05.1918
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Елена Андреевна Демина
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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