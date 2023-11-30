Климушкина-Лукьянова (Демина) Степанида Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.11.1894
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1894
Отец: Демин Иван Николаевич
Крещение
25.11.1894
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Восприемники: Терентий Трофимович Елисеев, Феодора Фёдоровна Сорокина (Гапшина)
Восприемник
19.01.1909
Татьяна Ивановна Демина
Восприемник
06.03.1909
Евдокия Васильевна Сорокина
Восприемник
27.03.1909
Кирилл Фёдорович Демин
Восприемник
20.11.1910
Степанида Ефремовна Сорокина
Бракосочетание
19.02.1911
Поручители по жениху: Демин и Федоров Поручители по невесте: Кузнецов и Сорокин
Восприемник
18.04.1911
Василий Александрович Калинин
Восприемник
21.07.1911
Михаил Петрович Демин
Рождение ребёнка
16.12.1912
Сын: Климушкин Николай Иванович
Отец ребёнка: Климушкин-Лукьянов Иван Иванович
Восприемник
10.04.1913
Александра Васильевна Сорокина (Сорокина)
Рождение ребёнка
25.06.1914
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Климушкин-Лукьянов Иван Иванович
Восприемник
30.05.1918
Елена Андреевна Демина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920