Климушкин Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиПосле 19.02.1911
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Климушкин Пётр Лукьянович
Мать: не указана
Дочь: Башкирова (Климушкина) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Климушкина (Демина) Степанида Алексеевна
Дочь: (Климушкина) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Климушкина (Демина) Степанида Алексеевна
Сын: Климушкин-Лукьянов Иван Иванович
Мать ребёнка: Климушкина (Демина) Степанида Алексеевна
Сын: Климушкин Василий Иванович
Мать ребёнка: Климушкина (Демина) Степанида Алексеевна
Сын: Климушкин Степан Иванович
Мать ребёнка: Климушкина (Демина) Степанида Алексеевна
Сын: Климушкин Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Климушкина (Демина) Степанида Алексеевна
Мать ребёнка: Климушкина (Демина) Степанида Алексеевна
Дочь: Рузанова (Климушкина) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Климушкина (Демина) Степанида Алексеевна