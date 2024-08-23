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Климушкин Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

После 19.02.1911

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Климушкин Пётр Лукьянович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
03.11.1884

Жена: Климушкина (Демина) Степанида Алексеевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
16.01.1887

Дочь: Башкирова (Климушкина) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Климушкина (Демина) Степанида Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.05.1889

Дочь: (Климушкина) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Климушкина (Демина) Степанида Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.09.1890

Сын: Климушкин-Лукьянов Иван Иванович

Мать ребёнка: Климушкина (Демина) Степанида Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.04.1893

Сын: Климушкин Василий Иванович

Мать ребёнка: Климушкина (Демина) Степанида Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.11.1894

Сын: Климушкин Степан Иванович

Мать ребёнка: Климушкина (Демина) Степанида Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.11.1899

Сын: Климушкин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Климушкина (Демина) Степанида Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.01.1902

Сын: Климушкин Пётр Иванович

Мать ребёнка: Климушкина (Демина) Степанида Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.03.1907

Дочь: Рузанова (Климушкина) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Климушкина (Демина) Степанида Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 19.02.1911

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