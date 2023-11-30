Климушкин Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения04.11.1899
Дата смерти26.05.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1899
Крещение
05.11.1899
Восприемники: Степан Михайлович Климушкин-Лукьянов, Екатерина Прокопьевна Климушкина-Лукьянова (Демина-Сергеева)
Рождение ребёнка
28.07.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климушкина Наталья Гурьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.05.1987
в метрике отметка о выдаче свидетельства
Похороны
Неизвестно
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник