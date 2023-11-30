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Климушкин Дмитрий Иванович

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

04.11.1899

Дата смерти

26.05.1987

Пол

Мужской

Отец

До 1871 г.р.

Мать

До 1873 г.р.

Жена

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1899

Отец: Климушкин Иван Петрович

Мать: Климушкина Степанида Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
05.11.1899
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Степан Михайлович Климушкин-Лукьянов, Екатерина Прокопьевна Климушкина-Лукьянова (Демина-Сергеева)
Рождение ребёнка
28.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климушкина Наталья Гурьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климушкина Наталья Гурьевна

Смерть
26.05.1987
в метрике отметка о выдаче свидетельства
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник
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