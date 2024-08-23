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Демина Ксения Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

10.03.1873

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 26.07.1849

Муж: Демин Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
26.07.1849

Сын: Демин-Сергеев Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Демин Алексей Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.10.1852

Дочь: (Демина) Неонила Алексеевна

Отец ребёнка: Демин Алексей Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Демин Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Демин Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Демин Христофор Алексеевич

Отец ребёнка: Демин Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
Вычислено ?.09.1859

Сын: Демин Матвей Алексеевич

Отец ребёнка: Демин Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
07.03.1861

Сын: Демин Прокопий Алексеевич

Отец ребёнка: Демин Алексей Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.11.1865

Дочь: Климушкина (Демина) Степанида Алексеевна

Отец ребёнка: Демин Алексей Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
10.03.1873
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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