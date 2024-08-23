Демина Ксения Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти10.03.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 26.07.1849
Рождение ребёнка
26.07.1849
Сын: Демин-Сергеев Илья Алексеевич
Отец ребёнка: Демин Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
30.10.1852
Дочь: (Демина) Неонила Алексеевна
Отец ребёнка: Демин Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Демин Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Демин Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Демин Христофор Алексеевич
Отец ребёнка: Демин Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
Вычислено ?.09.1859
Отец ребёнка: Демин Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
07.03.1861
Сын: Демин Прокопий Алексеевич
Отец ребёнка: Демин Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
21.11.1865
Дочь: Климушкина (Демина) Степанида Алексеевна
Отец ребёнка: Демин Алексей Сергеевич
Смерть
10.03.1873