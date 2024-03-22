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Петух Осип Казимирович

Место рождения

Шляпы, Вилейский район, Минская область

Дата рождения

26.11.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1864 ст.

Отец: Петух Косьма Павлович

Мать: Петух Петронеля Томашевна потом Фоминишна

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Бракосочетание
25.05.1887 ст.

Жена: Петух Анна Францевна

Спягло, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
25.06.1888 ст.

Сын: Петух Юлиан Осипович

Мать ребёнка: Петух Анна Францевна

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
19.11.1890 ст.

Дочь: Гринкевич Мария Осиповна

Мать ребёнка: Петух Анна Францевна

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
14.06.1894 ст.

Дочь: Стефанида Осиповна

Мать ребёнка: Петух Анна Францевна

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
18.10.1899 ст.

Сын: Петух Владимир Осипович

Мать ребёнка: Петух Анна Францевна

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
29.04.1902 ст.

Дочь: Домникия Осиповна

Мать ребёнка: Петух Анна Францевна

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
26.06.1905 ст.

Дочь: Петух Павла Осиповна

Мать ребёнка: Петух Анна Францевна

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
10.03.1910 ст.

Дочь: Буйко Аонасия Осиповна

Мать ребёнка: Петух Анна Францевна

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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