Петух Осип Казимирович
Место рождения
Дата рождения26.11.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1864 ст.
Бракосочетание
25.05.1887 ст.
Жена: Петух Анна Францевна
Спягло, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
25.06.1888 ст.
Сын: Петух Юлиан Осипович
Мать ребёнка: Петух Анна Францевна
Рождение ребёнка
19.11.1890 ст.
Дочь: Гринкевич Мария Осиповна
Мать ребёнка: Петух Анна Францевна
Рождение ребёнка
14.06.1894 ст.
Дочь: Стефанида Осиповна
Мать ребёнка: Петух Анна Францевна
Рождение ребёнка
18.10.1899 ст.
Мать ребёнка: Петух Анна Францевна
Рождение ребёнка
29.04.1902 ст.
Дочь: Домникия Осиповна
Мать ребёнка: Петух Анна Францевна
Рождение ребёнка
26.06.1905 ст.
Дочь: Петух Павла Осиповна
Мать ребёнка: Петух Анна Францевна
Рождение ребёнка
10.03.1910 ст.
Дочь: Буйко Аонасия Осиповна
Мать ребёнка: Петух Анна Францевна
Смерть
Неизвестно