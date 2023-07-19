Петух Косьма (Казимир) Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1830 и 1832
Дата смерти15.09.1891 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1830 и 1832
Отец: Петух Павел Викентьевич не факт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1850 и 1851
Сын: Петух Николай І Казимирович
Мать ребёнка: Петух Петронеля Томашевна потом Фоминишна
Рождение ребёнка
Между 1855 и 1859
Дочь: Церешко Или Терешко Стефанида Казимировна
Мать ребёнка: Петух Петронеля Томашевна потом Фоминишна
Рождение ребёнка
Между 1862 и 1863
Дочь: Петух Мария Казимировна
Мать ребёнка: Петух Петронеля Томашевна потом Фоминишна
Рождение ребёнка
26.11.1864 ст.
Мать ребёнка: Петух Петронеля Томашевна потом Фоминишна
Крещение
07.04.1868 ст.
Спягло, Вилейский район, Минская область
Запись из МК: «…К Спягельской православной церкви присоединился крестьянин д. Шляпы Казимир Павлов Пътух католического/латинского вероисповедания, 37 лет от роду... »
Рождение ребёнка
13.06.1869 ст.
Мать ребёнка: Петух Петронеля Томашевна потом Фоминишна
Рождение ребёнка
08.12.1871 ст.
Сын: Петух Николай ІІ Казимирович
Мать ребёнка: Петух Петронеля Томашевна потом Фоминишна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.09.1891 ст.