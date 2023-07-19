Петух Косьма (Казимир) Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петух Косьма (Казимир) Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1830 и 1832

Дата смерти

15.09.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1830 и 1832

Отец: Петух Павел Викентьевич не факт

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1850 и 1851

Сын: Петух Николай І Казимирович

Мать ребёнка: Петух Петронеля Томашевна потом Фоминишна

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
Между 1855 и 1859

Дочь: Церешко Или Терешко Стефанида Казимировна

Мать ребёнка: Петух Петронеля Томашевна потом Фоминишна

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
Между 1862 и 1863

Дочь: Петух Мария Казимировна

Мать ребёнка: Петух Петронеля Томашевна потом Фоминишна

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
26.11.1864 ст.

Сын: Петух Осип Казимирович

Мать ребёнка: Петух Петронеля Томашевна потом Фоминишна

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Крещение
07.04.1868 ст.
Спягло, Вилейский район, Минская область
Запись из МК: «…К Спягельской православной церкви присоединился крестьянин д. Шляпы Казимир Павлов Пътух католического/латинского вероисповедания, 37 лет от роду... »
Рождение ребёнка
13.06.1869 ст.

Сын: Петух Илья Казимирович

Мать ребёнка: Петух Петронеля Томашевна потом Фоминишна

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
08.12.1871 ст.

Сын: Петух Николай ІІ Казимирович

Мать ребёнка: Петух Петронеля Томашевна потом Фоминишна

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петух Петронеля Томашевна потом Фоминишна

Смерть
15.09.1891 ст.
Шляпы, Вилейский район, Минская область
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