Петух (Гринкевич) Петронеля Томашевна потом Фоминишна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Гринкевич Фома Осипович Юзефович либо Стефанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1850 и 1851
Сын: Петух Николай І Казимирович
Отец ребёнка: Петух Косьма Павлович
Рождение ребёнка
Между 1855 и 1859
Дочь: Церешко Или Терешко Стефанида Казимировна
Отец ребёнка: Петух Косьма Павлович
Рождение ребёнка
Между 1862 и 1863
Дочь: Петух Мария Казимировна
Отец ребёнка: Петух Косьма Павлович
Рождение ребёнка
26.11.1864 ст.
Отец ребёнка: Петух Косьма Павлович
Рождение ребёнка
13.06.1869 ст.
Отец ребёнка: Петух Косьма Павлович
Рождение ребёнка
08.12.1871 ст.
Сын: Петух Николай ІІ Казимирович
Отец ребёнка: Петух Косьма Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно