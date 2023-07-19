Петух (Гринкевич) Петронеля Томашевна потом Фоминишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петух (Гринкевич) Петронеля Томашевна потом Фоминишна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гринкевич Фома Осипович Юзефович либо Стефанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1850 и 1851

Сын: Петух Николай І Казимирович

Отец ребёнка: Петух Косьма Павлович

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
Между 1855 и 1859

Дочь: Церешко Или Терешко Стефанида Казимировна

Отец ребёнка: Петух Косьма Павлович

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
Между 1862 и 1863

Дочь: Петух Мария Казимировна

Отец ребёнка: Петух Косьма Павлович

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
26.11.1864 ст.

Сын: Петух Осип Казимирович

Отец ребёнка: Петух Косьма Павлович

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
13.06.1869 ст.

Сын: Петух Илья Казимирович

Отец ребёнка: Петух Косьма Павлович

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
08.12.1871 ст.

Сын: Петух Николай ІІ Казимирович

Отец ребёнка: Петух Косьма Павлович

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петух Косьма Павлович

Смерть
Неизвестно
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