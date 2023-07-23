Гринкевич Фома (Томаш) Осипович Юзефович либо Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гринкевич Фома (Томаш) Осипович Юзефович либо Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1837 и 1842

Дочь: Боровая Розалия Томашевна потом Фоминишна или Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гринкевич Андрей Томашевич потом Фомин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петух Петронеля Томашевна потом Фоминишна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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