Гринкевич Фома (Томаш) Осипович Юзефович либо Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1837 и 1842
Дочь: Боровая Розалия Томашевна потом Фоминишна или Ивановна
Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гринкевич Андрей Томашевич потом Фомин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петух Петронеля Томашевна потом Фоминишна
Смерть
Неизвестно