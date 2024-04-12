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Петух Владимир Осипович

Место рождения

Шляпы, Вилейский район, Минская область

Дата рождения

18.10.1899 ст.

Дата смерти

05.06.1938

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1899 ст.

Отец: Петух Осип Казимирович

Мать: Петух Анна Францевна

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Арест
09.02.1935
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
10.02.35 осуждён Особым Совещание НКВД СССР за "содействие контреволюционной зиновьевской группе" и сыслан в г. Енисейск
Арест
18.08.1936
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Место жительства
1936
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Смерть
05.06.1938
Севвостлаг, Колыма
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