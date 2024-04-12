Петух Владимир Осипович
Место рождения
Дата рождения18.10.1899 ст.
Дата смерти05.06.1938
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1899 ст.
Отец: Петух Осип Казимирович
Мать: Петух Анна Францевна
Арест
09.02.1935
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
10.02.35 осуждён Особым Совещание НКВД СССР за "содействие контреволюционной зиновьевской группе" и сыслан в г. Енисейск
Арест
18.08.1936
Место жительства
1936
Смерть
05.06.1938
Севвостлаг, Колыма