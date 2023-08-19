Петух (Лукша) Анна Францевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петух (Лукша) Анна Францевна

Место рождения

Горани, Сморгонский район, Гродненская область

Дата рождения

25.02.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1869 ст.

Отец: Лукша Франц Яковлевич либо Якубович

Мать: Лукша Феадора Станиславна

Горани, Сморгонский район, Гродненская область
Бракосочетание
25.05.1887 ст.

Муж: Петух Осип Казимирович

Спягло, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
25.06.1888 ст.

Сын: Петух Юлиан Осипович

Отец ребёнка: Петух Осип Казимирович

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
19.11.1890 ст.

Дочь: Гринкевич Мария Осиповна

Отец ребёнка: Петух Осип Казимирович

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
14.06.1894 ст.

Дочь: Стефанида Осиповна

Отец ребёнка: Петух Осип Казимирович

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
18.10.1899 ст.

Сын: Петух Владимир Осипович

Отец ребёнка: Петух Осип Казимирович

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
29.04.1902 ст.

Дочь: Домникия Осиповна

Отец ребёнка: Петух Осип Казимирович

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
26.06.1905 ст.

Дочь: Петух Павла Осиповна

Отец ребёнка: Петух Осип Казимирович

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
10.03.1910 ст.

Дочь: Буйко Аонасия Осиповна

Отец ребёнка: Петух Осип Казимирович

Шляпы, Вилейский район, Минская область
Смерть
Неизвестно