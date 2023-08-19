Петух (Лукша) Анна Францевна
Место рождения
Дата рождения25.02.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1869 ст.
Бракосочетание
25.05.1887 ст.
Спягло, Вилейский район, Минская область
Рождение ребёнка
25.06.1888 ст.
Сын: Петух Юлиан Осипович
Отец ребёнка: Петух Осип Казимирович
Рождение ребёнка
19.11.1890 ст.
Дочь: Гринкевич Мария Осиповна
Отец ребёнка: Петух Осип Казимирович
Рождение ребёнка
14.06.1894 ст.
Дочь: Стефанида Осиповна
Отец ребёнка: Петух Осип Казимирович
Рождение ребёнка
18.10.1899 ст.
Отец ребёнка: Петух Осип Казимирович
Рождение ребёнка
29.04.1902 ст.
Дочь: Домникия Осиповна
Отец ребёнка: Петух Осип Казимирович
Рождение ребёнка
26.06.1905 ст.
Дочь: Петух Павла Осиповна
Отец ребёнка: Петух Осип Казимирович
Рождение ребёнка
10.03.1910 ст.
Дочь: Буйко Аонасия Осиповна
Отец ребёнка: Петух Осип Казимирович
Смерть
Неизвестно