Сараева- Кочеткова (Зубарева) Аграфена Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Зубарев ? Прокопий Захарович
Мать: Матрена Павловна
Рождение ребёнка
?.06.1879
Сын: Сараев Кирилл Фиофилактов
Отец ребёнка: Сараев- Кочетков(св. 6.02.1902) Феокстист Михайлов
Рождение ребёнка
23.11.1880
Сын: Сараев Еремей Фиофилактов
Отец ребёнка: Сараев- Кочетков(св. 6.02.1902) Феокстист Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1883
Рождение ребёнка
22.12.1885
Дочь: Анисия Фиофилактовна
Отец ребёнка: Сараев- Кочетков(св. 6.02.1902) Феокстист Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1890
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно