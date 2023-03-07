Сараева- Кочеткова (Зубарева) Аграфена Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСараева- Кочеткова (Зубарева) Аграфена Прокофьевна

Сараева- Кочеткова (Зубарева) Аграфена Прокофьевна

avatar

Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Зубарев ? Прокопий Захарович

Мать: Матрена Павловна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.06.1879

Сын: Сараев Кирилл Фиофилактов

Отец ребёнка: Сараев- Кочетков(св. 6.02.1902) Феокстист Михайлов

Рождение ребёнка
23.11.1880

Сын: Сараев Еремей Фиофилактов

Отец ребёнка: Сараев- Кочетков(св. 6.02.1902) Феокстист Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Сараев- Кочетков Петр Феофилактович

Отец ребёнка: Сараев- Кочетков(св. 6.02.1902) Феокстист Михайлов

Рождение ребёнка
22.12.1885

Дочь: Анисия Фиофилактовна

Отец ребёнка: Сараев- Кочетков(св. 6.02.1902) Феокстист Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Сараев Алексей Феофилактович

Отец ребёнка: Сараев- Кочетков(св. 6.02.1902) Феокстист Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сараев- Кочетков(св. 6.02.1902) Феокстист Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сараев- Кочетков(св. 6.02.1902) Феокстист Михайлов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close