Сараев- Кочетков(св. 6.02.1902) Феокстист Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сараев- Кочетков(св. 6.02.1902) Феокстист Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Сараев- Кочетов(2.01.1885) Михаил Степанов

Мать: Настасья Савельева

Рождение ребёнка
?.06.1879

Сын: Сараев Кирилл Фиофилактов

Мать ребёнка: Сараева- Кочеткова Аграфена Прокофьевна

Рождение ребёнка
23.11.1880

Сын: Сараев Еремей Фиофилактов

Мать ребёнка: Сараева- Кочеткова Аграфена Прокофьевна

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Сараев- Кочетков Петр Феофилактович

Мать ребёнка: Сараева- Кочеткова Аграфена Прокофьевна

Рождение ребёнка
22.12.1885

Дочь: Анисия Фиофилактовна

Мать ребёнка: Сараева- Кочеткова Аграфена Прокофьевна

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Сараев Алексей Феофилактович

Мать ребёнка: Сараева- Кочеткова Аграфена Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сараева- Кочеткова Аграфена Прокофьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сараева- Кочеткова Аграфена Прокофьевна

Смерть
Неизвестно
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