Сараев- Кочетков(св. 6.02.1902) Феокстист Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Рождение ребёнка
?.06.1879
Сын: Сараев Кирилл Фиофилактов
Мать ребёнка: Сараева- Кочеткова Аграфена Прокофьевна
Рождение ребёнка
23.11.1880
Сын: Сараев Еремей Фиофилактов
Мать ребёнка: Сараева- Кочеткова Аграфена Прокофьевна
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Сараев- Кочетков Петр Феофилактович
Мать ребёнка: Сараева- Кочеткова Аграфена Прокофьевна
Рождение ребёнка
22.12.1885
Дочь: Анисия Фиофилактовна
Мать ребёнка: Сараева- Кочеткова Аграфена Прокофьевна
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Сараев Алексей Феофилактович
Мать ребёнка: Сараева- Кочеткова Аграфена Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно