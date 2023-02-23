Настасья Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти09.02.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Сараев Флор Михайлов
Отец ребёнка: Сараев- Кочетов(2.01.1885) Михаил Степанов
Рождение ребёнка
Около 1852
Рождение ребёнка
1857
Сын: Сараев- Кочетов Степан Михайлович
Отец ребёнка: Сараев- Кочетов(2.01.1885) Михаил Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.02.1881