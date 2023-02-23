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Настасья Савельева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

09.02.1881

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Сараев Флор Михайлов

Отец ребёнка: Сараев- Кочетов(2.01.1885) Михаил Степанов

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Сараев- Кочетков(св. 6.02.1902) Феокстист Михайлов

Отец ребёнка: Сараев- Кочетов(2.01.1885) Михаил Степанов

Рождение ребёнка
1857

Сын: Сараев- Кочетов Степан Михайлович

Отец ребёнка: Сараев- Кочетов(2.01.1885) Михаил Степанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сараев- Кочетов(2.01.1885) Михаил Степанов

Смерть
09.02.1881
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