Сараев-Кочетов Степан Михайлович
мужской, родился 1857, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецСараев-Кочетов(2.01.1885) Михаил Степанов1823 г.р.
МатьСараева (Из Баевки) Анастасия Савельева1820 г.р.
Супруги
(Майорова) Мария Петровна1867 г.р.
Дети
Кочетков-Сараев Давыд Степанович1886 г.р.
(Сараева-Кочетова) Прасковья Степановна08.10.1888 г.р.Показать еще 3
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Место
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Рождение
1857
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.01.1885
Рождение ребёнка
1886
Сын: Кочетков-Сараев Давыд Степанович
Мать ребёнка: (Майорова) Мария Петровна
Рождение ребёнка
08.10.1888
Дочь: (Сараева-Кочетова) Прасковья Степановна
Мать ребёнка: (Майорова) Мария Петровна
Рождение ребёнка
26.04.1901
Сын: Кочетков-Сараев Тимофей Степанович
Мать ребёнка: (Майорова) Мария Петровна
Рождение ребёнка
18.04.1904
Мать ребёнка: (Майорова) Мария Петровна
Рождение ребёнка
18.09.1906
Сын: Кочетков Федор Степанович
Мать ребёнка: (Майорова) Мария Петровна
Смерть
Неизвестно