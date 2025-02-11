Сараев-Кочетов Степан Михайлович 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Сараев-Кочетов Степан Михайлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1857, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Сараев-Кочетов(2.01.1885) Михаил Степанов1823 г.р.
Мать
Сараева (Из Баевки) Анастасия Савельева1820 г.р.
Супруги
(Майорова) Мария Петровна1867 г.р.
Дети
Кочетков-Сараев Давыд Степанович1886 г.р.
(Сараева-Кочетова) Прасковья Степановна08.10.1888 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Сараев-Кочетов(2.01.1885) Михаил Степанов

Мать: Сараева (Из Баевки) Анастасия Савельева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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Бракосочетание
02.01.1885

Жена: (Майорова) Мария Петровна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Кочетков-Сараев Давыд Степанович

Мать ребёнка: (Майорова) Мария Петровна

Рождение ребёнка
08.10.1888

Дочь: (Сараева-Кочетова) Прасковья Степановна

Мать ребёнка: (Майорова) Мария Петровна

Рождение ребёнка
26.04.1901

Сын: Кочетков-Сараев Тимофей Степанович

Мать ребёнка: (Майорова) Мария Петровна

Рождение ребёнка
18.04.1904

Сын: Кочетков Иван Степанович

Мать ребёнка: (Майорова) Мария Петровна

Рождение ребёнка
18.09.1906

Сын: Кочетков Федор Степанович

Мать ребёнка: (Майорова) Мария Петровна

Смерть
Неизвестно

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