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(Майорова) Мария Петровна

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Место рождения

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.01.1885

Муж: Сараев- Кочетов Степан Михайлович

Рождение ребёнка
1886

Сын: Кочетков- Сараев Давыд Степанович

Отец ребёнка: Сараев- Кочетов Степан Михайлович

Рождение ребёнка
08.10.1888

Дочь: Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Сараев- Кочетов Степан Михайлович

Рождение ребёнка
18.04.1904

Сын: Кочетков Иван Степанович

Отец ребёнка: Сараев- Кочетов Степан Михайлович

Рождение ребёнка
18.09.1906

Сын: Кочетков Федор Степанович

Отец ребёнка: Сараев- Кочетов Степан Михайлович

Смерть
Неизвестно
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