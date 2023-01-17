(Майорова) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.01.1885
Рождение ребёнка
1886
Сын: Кочетков- Сараев Давыд Степанович
Отец ребёнка: Сараев- Кочетов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
08.10.1888
Дочь: Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Сараев- Кочетов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
18.04.1904
Отец ребёнка: Сараев- Кочетов Степан Михайлович
Рождение ребёнка
18.09.1906
Сын: Кочетков Федор Степанович
Отец ребёнка: Сараев- Кочетов Степан Михайлович
Смерть
Неизвестно