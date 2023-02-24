Сараев- Кочетков Петр Феофилактович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сараев- Кочетков Петр Феофилактович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Сараев- Кочетков(св. 6.02.1902) Феокстист Михайлов

Мать: Сараева- Кочеткова Аграфена Прокофьевна

Бракосочетание
10.02.1902

Жена: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
28.11.1902

Дочь: Анисия Петровна

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
04.01.1905

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Рождение ребёнка
12.10.1907

Дочь: Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Анна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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