Сараев- Кочетков Петр Феофилактович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Бракосочетание
10.02.1902
Жена: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
28.11.1902
Дочь: Анисия Петровна
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
04.01.1905
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Рождение ребёнка
12.10.1907
Дочь: Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно