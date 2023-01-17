(Вирясова) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1902
Рождение ребёнка
28.11.1902
Дочь: Анисия Петровна
Отец ребёнка: Сараев- Кочетков Петр Феофилактович
Рождение ребёнка
04.01.1905
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Сараев- Кочетков Петр Феофилактович
Рождение ребёнка
12.10.1907
Дочь: Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Сараев- Кочетков Петр Феофилактович
Смерть
Неизвестно