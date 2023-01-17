(Вирясова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вирясова) Анна Федоровна

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Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.02.1902

Муж: Сараев- Кочетков Петр Феофилактович

Рождение ребёнка
28.11.1902

Дочь: Анисия Петровна

Отец ребёнка: Сараев- Кочетков Петр Феофилактович

Рождение ребёнка
04.01.1905

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Сараев- Кочетков Петр Феофилактович

Рождение ребёнка
12.10.1907

Дочь: Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Сараев- Кочетков Петр Феофилактович

Смерть
Неизвестно
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