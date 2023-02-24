Зубарев ? Прокопий Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти01.05.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Зубарев ? Захар Яковлев
Мать: Анастасия Наталья
Рождение ребёнка
1842
Сын: Зубарев- Дорогов Алексей Прокофиевич
Мать ребёнка: Матрена Павловна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Мария Прокофьевна
Мать ребёнка: Матрена Павловна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Авдотья Прокофьевна
Мать ребёнка: Матрена Павловна
Рождение ребёнка
01.03.1847
Дочь: Евдокия Прокофьевна
Мать ребёнка: Матрена Павловна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Сараева- Кочеткова Аграфена Прокофьевна
Мать ребёнка: Матрена Павловна
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
01.05.1886