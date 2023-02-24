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Зубарев ? Прокопий Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

01.05.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Зубарев ? Захар Яковлев

Мать: Анастасия Наталья

Рождение ребёнка
1842

Сын: Зубарев- Дорогов Алексей Прокофиевич

Мать ребёнка: Матрена Павловна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Мария Прокофьевна

Мать ребёнка: Матрена Павловна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Авдотья Прокофьевна

Мать ребёнка: Матрена Павловна

Рождение ребёнка
01.03.1847

Дочь: Евдокия Прокофьевна

Мать ребёнка: Матрена Павловна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Сараева- Кочеткова Аграфена Прокофьевна

Мать ребёнка: Матрена Павловна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
01.05.1886
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