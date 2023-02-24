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Зубарев- Дорогов Алексей Прокофиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

08.05.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Зубарев ? Прокопий Захарович

Мать: Матрена Павловна

Рождение ребёнка
13.06.1859

Дочь: Акулина Алексеевна

Мать ребёнка: Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
16.07.1860

Сын: Зубарев- Дорогов Семен алексеевич

Мать ребёнка: Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
30.11.1861

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
Около 18.06.1864

Сын: Зубарев- Дорогов Леонтий Алексеев

Мать ребёнка: Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
13.06.1866

Сын: Зубарев- Дорогов Ульян Алексеевич

Мать ребёнка: Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
16.02.1870

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Екатерина Константиновна

Рождение ребёнка
20.04.1873

Сын: Зубарев- Дорогов Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Екатерина Константиновна

Смерть
08.05.1917
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