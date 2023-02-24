Зубарев- Дорогов Алексей Прокофиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти08.05.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Зубарев ? Прокопий Захарович
Мать: Матрена Павловна
Рождение ребёнка
13.06.1859
Дочь: Акулина Алексеевна
Мать ребёнка: Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
16.07.1860
Сын: Зубарев- Дорогов Семен алексеевич
Мать ребёнка: Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
30.11.1861
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
Около 18.06.1864
Сын: Зубарев- Дорогов Леонтий Алексеев
Мать ребёнка: Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
13.06.1866
Сын: Зубарев- Дорогов Ульян Алексеевич
Мать ребёнка: Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
16.02.1870
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Екатерина Константиновна
Рождение ребёнка
20.04.1873
Сын: Зубарев- Дорогов Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Екатерина Константиновна
Смерть
08.05.1917