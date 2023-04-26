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Зубарев- Дорогов Георгий Алексеевич

Место рождения

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

20.04.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1873

Отец: Зубарев- Дорогов Алексей Прокофиевич

Мать: Екатерина Константиновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Игнатьевна

Бракосочетание
26.01.1892

Жена: (Тараканова) Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
12.06.1893

Дочь: Гликерия Егоровна

Мать ребёнка: (Тараканова) Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
08.04.1897

Сын: Дорогов Василий Георгиевич

Мать ребёнка: Ефросинья Игнатьевна

Рождение ребёнка
03.09.1898

Сын: Дорогов Иван Егорович

Мать ребёнка: Ефросинья Игнатьевна

Рождение ребёнка
12.02.1901

Дочь: (Зубарева) Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Ефросинья Игнатьевна

Бракосочетание
02.?.1903

Жена: Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.05.1903

Сын: Зубарев Николай Егорович

Мать ребёнка: Ефросинья Игнатьевна

Смерть
Неизвестно

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