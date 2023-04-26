Зубарев- Дорогов Георгий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения20.04.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1873
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Игнатьевна
Бракосочетание
26.01.1892
Рождение ребёнка
12.06.1893
Дочь: Гликерия Егоровна
Мать ребёнка: (Тараканова) Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
08.04.1897
Сын: Дорогов Василий Георгиевич
Мать ребёнка: Ефросинья Игнатьевна
Рождение ребёнка
03.09.1898
Мать ребёнка: Ефросинья Игнатьевна
Рождение ребёнка
12.02.1901
Дочь: (Зубарева) Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Ефросинья Игнатьевна
Бракосочетание
02.?.1903
Жена: Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.05.1903
Мать ребёнка: Ефросинья Игнатьевна
Смерть
Неизвестно