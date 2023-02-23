Екатерина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1859
Дочь: Акулина Алексеевна
Отец ребёнка: Зубарев- Дорогов Алексей Прокофиевич
Рождение ребёнка
16.07.1860
Сын: Зубарев- Дорогов Семен алексеевич
Отец ребёнка: Зубарев- Дорогов Алексей Прокофиевич
Рождение ребёнка
30.11.1861
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Зубарев- Дорогов Алексей Прокофиевич
Рождение ребёнка
Около 18.06.1864
Сын: Зубарев- Дорогов Леонтий Алексеев
Отец ребёнка: Зубарев- Дорогов Алексей Прокофиевич
Рождение ребёнка
13.06.1866
Сын: Зубарев- Дорогов Ульян Алексеевич
Отец ребёнка: Зубарев- Дорогов Алексей Прокофиевич
Рождение ребёнка
16.02.1870
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Зубарев- Дорогов Алексей Прокофиевич
Рождение ребёнка
20.04.1873
Сын: Зубарев- Дорогов Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Зубарев- Дорогов Алексей Прокофиевич
Смерть
Неизвестно