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Екатерина Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1859

Дочь: Акулина Алексеевна

Отец ребёнка: Зубарев- Дорогов Алексей Прокофиевич

Рождение ребёнка
16.07.1860

Сын: Зубарев- Дорогов Семен алексеевич

Отец ребёнка: Зубарев- Дорогов Алексей Прокофиевич

Рождение ребёнка
30.11.1861

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Зубарев- Дорогов Алексей Прокофиевич

Рождение ребёнка
Около 18.06.1864

Сын: Зубарев- Дорогов Леонтий Алексеев

Отец ребёнка: Зубарев- Дорогов Алексей Прокофиевич

Рождение ребёнка
13.06.1866

Сын: Зубарев- Дорогов Ульян Алексеевич

Отец ребёнка: Зубарев- Дорогов Алексей Прокофиевич

Рождение ребёнка
16.02.1870

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Зубарев- Дорогов Алексей Прокофиевич

Рождение ребёнка
20.04.1873

Сын: Зубарев- Дорогов Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Зубарев- Дорогов Алексей Прокофиевич

Смерть
Неизвестно
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