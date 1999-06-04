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Славнова (Викторова) Мария Васильевна

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Место рождения

Якшино, Темкинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

27.04.1925

Дата смерти

04.06.1999

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1925

Отец: Викторов Василий

Мать: Викторова Татьяна Фёдоровна

Якшино, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.06.1949

Муж: Славнов Федор Матвеевич

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
24.05.1952

Сын: Славнов Виктор Федорович

Отец ребёнка: Славнов Федор Матвеевич

Новоникольское, Павловская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
06.04.1956

Дочь: Черноусова Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Славнов Федор Матвеевич

Смерть
04.06.1999
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Дедовск, Истра, Московская область
городское кладбище
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