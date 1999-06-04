Славнова (Викторова) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения27.04.1925
Дата смерти04.06.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1925
Отец: Викторов Василий
Бракосочетание
11.06.1949
Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
24.05.1952
Отец ребёнка: Славнов Федор Матвеевич
Новоникольское, Павловская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
06.04.1956
Дочь: Черноусова Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Славнов Федор Матвеевич
Смерть
04.06.1999
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Дедовск, Истра, Московская область
городское кладбище