Черноусова (Славнова) Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1956
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1956
Отец: Славнов Федор Матвеевич
Рождение ребёнка
03.10.1979
Сын: Черноусов Илья Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.02.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно