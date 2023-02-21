Черноусова (Славнова) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерноусова (Славнова) Ольга Федоровна

Черноусова (Славнова) Ольга Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1922 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1979 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1956

Отец: Славнов Федор Матвеевич

Мать: Славнова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
03.10.1979

Сын: Черноусов Илья Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.02.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close