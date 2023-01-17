Славнов Федор Матвеевич
Место рождения
Дата рождения15.04.1922
Дата смерти11.08.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1922
Бракосочетание
11.06.1949
Рождение ребёнка
24.05.1952
Мать ребёнка: Славнова Мария Васильевна
Новоникольское, Павловская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
06.04.1956
Дочь: Черноусова Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Славнова Мария Васильевна
Смерть
11.08.1972
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно