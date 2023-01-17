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Славнов Федор Матвеевич

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Место рождения

Крюково, Истра, Московская область

Дата рождения

15.04.1922

Дата смерти

11.08.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1922

Отец: Славнов Матвей Федорович

Мать: Славнова Акилина(Акулина) Васильевна

Крюково, Истра, Московская область
Бракосочетание
11.06.1949

Жена: Славнова Мария Васильевна

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
24.05.1952

Сын: Славнов Виктор Федорович

Мать ребёнка: Славнова Мария Васильевна

Новоникольское, Павловская волость, Звенигородский уезд
Рождение ребёнка
06.04.1956

Дочь: Черноусова Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Славнова Мария Васильевна

Смерть
11.08.1972
Дедовск, Истра, Московская область
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Дедовск, Истра, Московская область
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