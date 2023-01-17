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Славнов Матвей Федорович

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Место рождения

Крюково, Истра, Московская область

Дата рождения

04.08.1882 ст.

Дата смерти

24.09.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1882 ст.

Отец: Славнов Федор Алексеевич

Мать: Славнова Гликерия Александровна

Крюково, Истра, Московская область
Бракосочетание
10.02.1908 ст.

Жена: Славнова Акилина(Акулина) Васильевна

Рождествено, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
10.12.1908

Дочь: Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Славнова Акилина(Акулина) Васильевна

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
23.10.1910

Дочь: Параскева(Прасковья) Матвеевна

Мать ребёнка: Славнова Акилина(Акулина) Васильевна

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
07.01.1913

Дочь: Лысова Татьяна Матвеевна

Мать ребёнка: Славнова Акилина(Акулина) Васильевна

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
03.04.1915

Сын: Славнов Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Славнова Акилина(Акулина) Васильевна

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
15.04.1922

Сын: Славнов Федор Матвеевич

Мать ребёнка: Славнова Акилина(Акулина) Васильевна

Крюково, Истра, Московская область
Смерть
24.09.1936
Крюково, Истра, Московская область
Разрыв сердца, умер на производстве
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