Славнов Матвей Федорович
Место рождения
Дата рождения04.08.1882 ст.
Дата смерти24.09.1936
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1882 ст.
Бракосочетание
10.02.1908 ст.
Рождествено, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
10.12.1908
Дочь: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Славнова Акилина(Акулина) Васильевна
Рождение ребёнка
23.10.1910
Дочь: Параскева(Прасковья) Матвеевна
Мать ребёнка: Славнова Акилина(Акулина) Васильевна
Рождение ребёнка
07.01.1913
Дочь: Лысова Татьяна Матвеевна
Мать ребёнка: Славнова Акилина(Акулина) Васильевна
Рождение ребёнка
03.04.1915
Сын: Славнов Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Славнова Акилина(Акулина) Васильевна
Рождение ребёнка
15.04.1922
Мать ребёнка: Славнова Акилина(Акулина) Васильевна
Смерть
24.09.1936
Разрыв сердца, умер на производстве