Славнова (Голова) Акилина(Акулина) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Славнова (Голова) Акилина(Акулина) Васильевна

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Место рождения

Жевнево, Истра, Московская область

Дата рождения

01.06.1887 ст.

Дата смерти

13.08.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1887 ст.

Отец: Голов Василий Никитич

Мать: Голова Мария Федотовна

Жевнево, Истра, Московская область
Бракосочетание
10.02.1908 ст.

Муж: Славнов Матвей Федорович

Рождествено, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
10.12.1908

Дочь: Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Славнов Матвей Федорович

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
23.10.1910

Дочь: Параскева(Прасковья) Матвеевна

Отец ребёнка: Славнов Матвей Федорович

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
07.01.1913

Дочь: Лысова Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Славнов Матвей Федорович

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
03.04.1915

Сын: Славнов Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Славнов Матвей Федорович

Крюково, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
15.04.1922

Сын: Славнов Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Славнов Матвей Федорович

Крюково, Истра, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
13.08.1968
Причина смерти: Церебросклероз, осложненный тромбозом мозговых сосудов
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