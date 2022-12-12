Славнова (Голова) Акилина(Акулина) Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.06.1887 ст.
Дата смерти13.08.1968
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1887 ст.
Отец: Голов Василий Никитич
Мать: Голова Мария Федотовна
Бракосочетание
10.02.1908 ст.
Рождествено, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
10.12.1908
Дочь: Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Славнов Матвей Федорович
Рождение ребёнка
23.10.1910
Дочь: Параскева(Прасковья) Матвеевна
Отец ребёнка: Славнов Матвей Федорович
Рождение ребёнка
07.01.1913
Дочь: Лысова Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Славнов Матвей Федорович
Рождение ребёнка
03.04.1915
Сын: Славнов Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Славнов Матвей Федорович
Рождение ребёнка
15.04.1922
Отец ребёнка: Славнов Матвей Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
13.08.1968
Причина смерти: Церебросклероз, осложненный тромбозом мозговых сосудов