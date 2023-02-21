Голова Мария Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1885
Рождествено, Истра, Московская область
церковь Рождества Христова
Рождение ребёнка
01.06.1887 ст.
Дочь: Славнова Акилина(Акулина) Васильевна
Отец ребёнка: Голов Василий Никитич
Рождение ребёнка
10.04.1898
Отец ребёнка: Голов Василий Никитич
Рождение ребёнка
15.11.1900
Сын: Голов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Голов Василий Никитич
Рождение ребёнка
26.05.1902
Дочь: Феодосия Васильевна
Отец ребёнка: Голов Василий Никитич
Смерть
Неизвестно