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Голова Мария Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1885

Муж: Голов Василий Никитич

Рождествено, Истра, Московская область
церковь Рождества Христова
Рождение ребёнка
01.06.1887 ст.

Дочь: Славнова Акилина(Акулина) Васильевна

Отец ребёнка: Голов Василий Никитич

Жевнево, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
10.04.1898

Сын: Голов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Голов Василий Никитич

Жевнево, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
15.11.1900

Сын: Голов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Голов Василий Никитич

Жевнево, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
26.05.1902

Дочь: Феодосия Васильевна

Отец ребёнка: Голов Василий Никитич

Жевнево, Истра, Московская область
Смерть
Неизвестно