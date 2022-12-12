Викторова Татьяна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения09.01.1899
Дата смерти18.01.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1899
Отец: Федор Борисович
Мать: Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
27.04.1925
Дочь: Славнова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Викторов Василий
Якшино, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Викторов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Викторов Василий
Смерть
18.01.1971
Похороны
Неизвестно
городское кладбище