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Викторова Татьяна Фёдоровна

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Место рождения

Кузнецовка, Дубровская волость, Юхновский уезд

Дата рождения

09.01.1899

Дата смерти

18.01.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1899

Отец: Федор Борисович

Мать: Пелагея Егоровна

Кузнецовка, Дубровская волость, Юхновский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1925

Дочь: Славнова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Викторов Василий

Якшино, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Викторов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Викторов Василий

Смерть
18.01.1971
Дедовск, Истра, Московская область
Похороны
Неизвестно
Дедовск, Истра, Московская область
городское кладбище
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