Викторов Василий Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Викторова Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
27.04.1925
Дочь: Славнова (Викторова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Викторова Татьяна Фёдоровна
Якшино, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно