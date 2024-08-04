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Викторов Василий Дементьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1925 г.р.

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Викторова Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
21.08.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Викторова Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
27.04.1925

Дочь: Славнова (Викторова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Викторова Татьяна Фёдоровна

Якшино, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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