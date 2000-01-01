Бушланов Иван Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Рождение ребёнка
1813
Сын: Бушланов Гаврило Иванович
Мать ребёнка: Бушланова Анна
д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Бушланова Анна
д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Бушланова Анна
д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуковской волости
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Бушланова Анна
д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Бушланова Анна
д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушланова Анна
Смерть
Неизвестно