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Бушланов Иван Трифонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Бушланов Трифон Ульянович

Мать: Бушланова Надежда Макаровна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Бушланов Гаврило Иванович

Мать ребёнка: Бушланова Анна

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1818

Сын: Бушланов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Бушланова Анна

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1819

Сын: Бушланов Илья Иванович

Мать ребёнка: Бушланова Анна

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуковской волости
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Бушланова Анна

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Бушланова Анна

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова Анна

Смерть
Неизвестно
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