Бушланова Надежда Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушланова Надежда Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Бушланов Иван Трифонович

Отец ребёнка: Бушланов Трифон Ульянович

Рождение ребёнка
19.07.1802

Дочь: Макрида Трифоновна

Отец ребёнка: Бушланов Трифон Ульянович

дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Трифоновна

Отец ребёнка: Бушланов Трифон Ульянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушланов Гаврило Трифонович

Отец ребёнка: Бушланов Трифон Ульянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушланов Трифон Ульянович

Смерть
Неизвестно
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