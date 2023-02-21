Бушланова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Бушланов Гаврило Иванович
Отец ребёнка: Бушланов Иван Трифонович
д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Бушланов Иван Трифонович
д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Бушланов Иван Трифонович
д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуковской волости
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Бушланов Иван Трифонович
д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анисья Ивановна
Отец ребёнка: Бушланов Иван Трифонович
д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно