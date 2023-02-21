Бушланова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушланова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Бушланов Гаврило Иванович

Отец ребёнка: Бушланов Иван Трифонович

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1818

Сын: Бушланов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Бушланов Иван Трифонович

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1819

Сын: Бушланов Илья Иванович

Отец ребёнка: Бушланов Иван Трифонович

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуковской волости
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Бушланов Иван Трифонович

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Бушланов Иван Трифонович

д. Ленская Туринский уезд Тобольская губерния Жуко
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушланов Иван Трифонович

Смерть
Неизвестно
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