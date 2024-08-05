Лебедев (?) Стефан Феодосьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев (?) Стефан Феодосьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

1768

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Феодосий Лукьянович

Мать: Настасья Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева (?) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1746

Сын: Лебедев (?) Иоанн Стефанович

Мать ребёнка: Лебедева (?) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Лебедев (?) Алексей Стефанович

Мать ребёнка: Лебедева (?) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Лебедев (?) Семён Стефанович

Мать ребёнка: Лебедева (?) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Лебедев (?) Филипп Стефанович

Мать ребёнка: Лебедева (?) Евдокия Васильевна

Смерть
1768

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