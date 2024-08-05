Лебедев (?) Стефан Феодосьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти1768
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Феодосий Лукьянович
Мать: Настасья Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1746
Сын: Лебедев (?) Иоанн Стефанович
Мать ребёнка: Лебедева (?) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Лебедев (?) Алексей Стефанович
Мать ребёнка: Лебедева (?) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Лебедев (?) Семён Стефанович
Мать ребёнка: Лебедева (?) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Лебедев (?) Филипп Стефанович
Мать ребёнка: Лебедева (?) Евдокия Васильевна
Смерть
1768