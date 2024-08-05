Настасья Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: Фома
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феодосий Лукьянович
Рождение ребёнка
1711
Дочь: Матрена Феодосьевна
Отец ребёнка: Феодосий Лукьянович
Рождение ребёнка
1713
Дочь: Федосья Феодосьевна
Отец ребёнка: Феодосий Лукьянович
Рождение ребёнка
1718
Сын: Лебедев (?) Стефан Феодосьевич
Отец ребёнка: Феодосий Лукьянович
Рождение ребёнка
1721
Дочь: Степанида Феодосьевна
Отец ребёнка: Феодосий Лукьянович
Рождение ребёнка
1723
Дочь: Елена Феодосьевна
Отец ребёнка: Феодосий Лукьянович
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Евдокия Феодосьевна
Отец ребёнка: Феодосий Лукьянович
Смерть
Неизвестно