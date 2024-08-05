Настасья Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: Фома

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феодосий Лукьянович

Рождение ребёнка
1711

Дочь: Матрена Феодосьевна

Отец ребёнка: Феодосий Лукьянович

Рождение ребёнка
1713

Дочь: Федосья Феодосьевна

Отец ребёнка: Феодосий Лукьянович

Рождение ребёнка
1718

Сын: Лебедев (?) Стефан Феодосьевич

Отец ребёнка: Феодосий Лукьянович

Рождение ребёнка
1721

Дочь: Степанида Феодосьевна

Отец ребёнка: Феодосий Лукьянович

Рождение ребёнка
1723

Дочь: Елена Феодосьевна

Отец ребёнка: Феодосий Лукьянович

Рождение ребёнка
1726

Дочь: Евдокия Феодосьевна

Отец ребёнка: Феодосий Лукьянович

Смерть
Неизвестно

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