Лебедева (?) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (?) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

До 1766

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев (?) Стефан Феодосьевич

Рождение ребёнка
1746

Сын: Лебедев (?) Иоанн Стефанович

Отец ребёнка: Лебедев (?) Стефан Феодосьевич

Рождение ребёнка
1748

Сын: Лебедев (?) Алексей Стефанович

Отец ребёнка: Лебедев (?) Стефан Феодосьевич

Рождение ребёнка
1750

Сын: Лебедев (?) Семён Стефанович

Отец ребёнка: Лебедев (?) Стефан Феодосьевич

Рождение ребёнка
1756

Сын: Лебедев (?) Филипп Стефанович

Отец ребёнка: Лебедев (?) Стефан Феодосьевич

Смерть
До 1766

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