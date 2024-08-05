Лебедева (?) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиДо 1766
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1746
Сын: Лебедев (?) Иоанн Стефанович
Отец ребёнка: Лебедев (?) Стефан Феодосьевич
Рождение ребёнка
1748
Сын: Лебедев (?) Алексей Стефанович
Отец ребёнка: Лебедев (?) Стефан Феодосьевич
Рождение ребёнка
1750
Сын: Лебедев (?) Семён Стефанович
Отец ребёнка: Лебедев (?) Стефан Феодосьевич
Рождение ребёнка
1756
Сын: Лебедев (?) Филипп Стефанович
Отец ребёнка: Лебедев (?) Стефан Феодосьевич
Смерть
До 1766