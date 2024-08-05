Лебедев (?) Семён Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев (?) Семён Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Лебедев (?) Стефан Феодосьевич

Мать: Лебедева (?) Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Яковлевна

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Евдокия (Авдотья) Семёновна

Мать ребёнка: Устинья Яковлевна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Василий Семенович

Мать ребёнка: Устинья Яковлевна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Лебедева (?)) Ефимия Семёновна

Мать ребёнка: Устинья Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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