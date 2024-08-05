Лебедев (?) Семён Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Яковлевна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Евдокия (Авдотья) Семёновна
Мать ребёнка: Устинья Яковлевна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Василий Семенович
Мать ребёнка: Устинья Яковлевна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Лебедева (?)) Ефимия Семёновна
Мать ребёнка: Устинья Яковлевна
Смерть
Неизвестно