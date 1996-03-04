Хортов Петр Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХортов Петр Семенович

Хортов Петр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1901

Дата смерти

Около 04.03.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.09.1900

Сын: Хортов Лаврентий Петрович

Мать ребёнка: Хортова (Храпова) Лукерья Петровна

Рождение
12.07.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хортов Евгений Петрович

Мать ребёнка: Хортова (Храпова) Лукерья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хортова (Храпова) Лукерья Петровна

Рождение ребёнка
23.07.1929

Сын: Хортов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Хортова (Храпова) Лукерья Петровна

Рождение ребёнка
23.12.1936

Дочь: Перкова (Хортова) Нина Петровна

Мать ребёнка: Хортова (Храпова) Лукерья Петровна

Смерть
Около 04.03.1996
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.