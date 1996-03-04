Хортов Петр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1901
Дата смертиОколо 04.03.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.09.1900
Сын: Хортов Лаврентий Петрович
Мать ребёнка: Хортова (Храпова) Лукерья Петровна
Рождение
12.07.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хортова (Храпова) Лукерья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хортова (Храпова) Лукерья Петровна
Рождение ребёнка
23.07.1929
Мать ребёнка: Хортова (Храпова) Лукерья Петровна
Рождение ребёнка
23.12.1936
Дочь: Перкова (Хортова) Нина Петровна
Мать ребёнка: Хортова (Храпова) Лукерья Петровна
Смерть
Около 04.03.1996
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно