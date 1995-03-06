Хортова (Храпова) Лукерья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 09.06.1906
Дата смертиОколо 06.03.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.09.1900
Сын: Хортов Лаврентий Петрович
Отец ребёнка: Хортов Петр Семенович
Рождение
Около 09.06.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хортов Петр Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хортов Петр Семенович
Рождение ребёнка
23.07.1929
Отец ребёнка: Хортов Петр Семенович
Рождение ребёнка
23.12.1936
Дочь: Перкова (Хортова) Нина Петровна
Отец ребёнка: Хортов Петр Семенович
Смерть
Около 06.03.1995
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно