Хортова (Храпова) Лукерья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хортова (Храпова) Лукерья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 09.06.1906

Дата смерти

Около 06.03.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.09.1900

Сын: Хортов Лаврентий Петрович

Отец ребёнка: Хортов Петр Семенович

Рождение
Около 09.06.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хортов Евгений Петрович

Отец ребёнка: Хортов Петр Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хортов Петр Семенович

Рождение ребёнка
23.07.1929

Сын: Хортов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Хортов Петр Семенович

Рождение ребёнка
23.12.1936

Дочь: Перкова (Хортова) Нина Петровна

Отец ребёнка: Хортов Петр Семенович

Смерть
Около 06.03.1995
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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