Хортов Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хортов Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1929

Дата смерти

21.03.2007

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Около 1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1929

Отец: Хортов Петр Семенович

Мать: Хортова (Храпова) Лукерья Петровна

Рождение ребёнка
31.08.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.03.2007

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