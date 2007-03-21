Хортов Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1929
Дата смерти21.03.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1929
Рождение ребёнка
31.08.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.09.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.03.2007