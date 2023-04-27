Хортов Лаврентий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1900
Отец: Хортов Петр Семенович
Мать: Хортова Лукерья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Лаврентьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хортов Валентин Лаврентьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рудакова Татьяна Лаврентьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно