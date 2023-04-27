Хортов Лаврентий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хортов Лаврентий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Около 1906 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1900

Отец: Хортов Петр Семенович

Мать: Хортова Лукерья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Лаврентьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хортов Валентин Лаврентьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рудакова Татьяна Лаврентьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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