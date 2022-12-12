Семериков Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
09.12.1912 ст.
Дочь: Семерикова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Семерикова Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
27.03.1916 ст.
Дочь: Семерикова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Семерикова Лидия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно