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Семериков Николай Александрович

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Место рождения

Теньково, Борисовская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Семериков Александр Алексеевич

Мать: Семерикова Александра Николаевна

Теньково, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
09.12.1912 ст.

Дочь: Семерикова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Семерикова Лидия Николаевна

Теньково, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1916 ст.

Дочь: Семерикова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Семерикова Лидия Николаевна

Теньково, Борисовская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семерикова Лидия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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