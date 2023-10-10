Семериков Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти22.01.1892 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Семериков Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Семерикова Аполлинария Александровна
Мать ребёнка: Семерикова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Семериков Николай Александрович
Мать ребёнка: Семерикова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
18.04.1888 ст.
Дочь: Семерикова Глафира Александровна
Мать ребёнка: Семерикова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
15.09.1891 ст.
Сын: Семериков Константин Александрович
Мать ребёнка: Семерикова Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.01.1892 ст.