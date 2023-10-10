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Семериков Александр Алексеевич

Место рождения

Теньково, Борисовская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1852

Дата смерти

22.01.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Семериков Алексей

Мать: не указана

Теньково, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Семерикова Аполлинария Александровна

Мать ребёнка: Семерикова Александра Николаевна

Теньково, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1884

Сын: Семериков Николай Александрович

Мать ребёнка: Семерикова Александра Николаевна

Теньково, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
18.04.1888 ст.

Дочь: Семерикова Глафира Александровна

Мать ребёнка: Семерикова Александра Николаевна

Теньково, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1891 ст.

Сын: Семериков Константин Александрович

Мать ребёнка: Семерикова Александра Николаевна

Теньково, Борисовская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семерикова Александра Николаевна

Смерть
22.01.1892 ст.
Теньково, Борисовская волость, Вологодский уезд
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