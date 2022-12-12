Семериков Акиндин Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Семериков Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1887
Рождение ребёнка
10.10.1890 ст.
Дочь: Семерикова Александра Акиндиновна
Мать ребёнка: Семерикова Афанасия Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.09.1892 ст.
Сын: Семериков Алексей Акиндинович
Мать ребёнка: Семерикова Афанасия Дмитриевна
Смерть
Неизвестно