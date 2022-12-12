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Семериков Акиндин Алексеевич

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Место рождения

Теньково, Борисовская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Семериков Алексей

Мать: не указана

Теньково, Борисовская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
02.02.1887

Жена: Семерикова Афанасия Дмитриевна

Теньково, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1890 ст.

Дочь: Семерикова Александра Акиндиновна

Мать ребёнка: Семерикова Афанасия Дмитриевна

Теньково, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
27.09.1892 ст.

Сын: Семериков Алексей Акиндинович

Мать ребёнка: Семерикова Афанасия Дмитриевна

Теньково, Борисовская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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