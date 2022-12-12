Семерикова Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Семерикова Аполлинария Александровна
Отец ребёнка: Семериков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Семериков Николай Александрович
Отец ребёнка: Семериков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
18.04.1888 ст.
Дочь: Семерикова Глафира Александровна
Отец ребёнка: Семериков Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
15.09.1891 ст.
Сын: Семериков Константин Александрович
Отец ребёнка: Семериков Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно