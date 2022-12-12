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Семерикова Александра Николаевна

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Место рождения

Теньково, Борисовская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Теньково, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Семерикова Аполлинария Александровна

Отец ребёнка: Семериков Александр Алексеевич

Теньково, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1884

Сын: Семериков Николай Александрович

Отец ребёнка: Семериков Александр Алексеевич

Теньково, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
18.04.1888 ст.

Дочь: Семерикова Глафира Александровна

Отец ребёнка: Семериков Александр Алексеевич

Теньково, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1891 ст.

Сын: Семериков Константин Александрович

Отец ребёнка: Семериков Александр Алексеевич

Теньково, Борисовская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семериков Александр Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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