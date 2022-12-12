Семерикова Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемерикова Лидия Николаевна

Семерикова Лидия Николаевна

avatar

Место рождения

Теньково, Борисовская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Теньково, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
09.12.1912 ст.

Дочь: Семерикова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Семериков Николай Александрович

Теньково, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1916 ст.

Дочь: Семерикова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Семериков Николай Александрович

Теньково, Борисовская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семериков Николай Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close