Семерикова Лидия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1912 ст.
Дочь: Семерикова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Семериков Николай Александрович
Рождение ребёнка
27.03.1916 ст.
Дочь: Семерикова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Семериков Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно