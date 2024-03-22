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Городецкая Елизавета Андреевна

Место рождения

Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край

Дата рождения

1842

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край
Бракосочетание
Около 1870

Муж: Городецкий Михаил

Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1878

Сын: Городецкий Павел Михайлович

Отец ребёнка: Городецкий Михаил

Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
12.07.1884 ст.

Сын: Городецкий Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Городецкий Михаил

Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край
Сын диакона Борисоглебской Ельниковской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
После 1917
Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край
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