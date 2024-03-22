Городецкая Елизавета Андреевна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Бракосочетание
Около 1870
Муж: Городецкий Михаил
Рождение ребёнка
1878
Сын: Городецкий Павел Михайлович
Отец ребёнка: Городецкий Михаил
Рождение ребёнка
12.07.1884 ст.
Сын: Городецкий Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Городецкий Михаил
Сын диакона Борисоглебской Ельниковской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
После 1917