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Городецкий Павел Михайлович

Место рождения

Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Городецкий Михаил

Мать: Городецкая Елизавета Андреевна

Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край
Бракосочетание
Около 1900

Жена: Городецкая Анна Семеновна

Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1901

Сын: Городецкий Михаил Павлович

Мать ребёнка: Городецкая Анна Семеновна

Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1903

Сын: Городецкий Палладий Павлович

Мать ребёнка: Городецкая Анна Семеновна

Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Городецкий Леонид Павлович

Мать ребёнка: Городецкая Анна Семеновна

Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1909

Сын: Городецкий Георгий Павлович

Мать ребёнка: Городецкая Анна Семеновна

Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Городецкая Антонина Павловна

Мать ребёнка: Городецкая Анна Семеновна

Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1916

Сын: Городецкий Александр Павлович

Мать ребёнка: Городецкая Анна Семеновна

Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край
Работа или профессия
1916
Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край
Диакон Борисо-Глебской Ельниковской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
Неизвестно
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