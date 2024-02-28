Городецкий Павел Михайлович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Городецкий Михаил
Бракосочетание
Около 1900
Рождение ребёнка
1901
Сын: Городецкий Михаил Павлович
Мать ребёнка: Городецкая Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Городецкий Палладий Павлович
Мать ребёнка: Городецкая Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Городецкий Леонид Павлович
Мать ребёнка: Городецкая Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1909
Сын: Городецкий Георгий Павлович
Мать ребёнка: Городецкая Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Городецкая Антонина Павловна
Мать ребёнка: Городецкая Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Городецкий Александр Павлович
Мать ребёнка: Городецкая Анна Семеновна
Работа или профессия
1916
Диакон Борисо-Глебской Ельниковской церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
Неизвестно