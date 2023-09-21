Городецкий Михаил
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
26.01.1868 ст.
Причетник Борисоглебской Ельниковской церкви Грязовецкого уезда посвящён в стихарь. и рукоположен в сан диакона.
Бракосочетание
Около 1870
Рождение ребёнка
1878
Сын: Городецкий Павел Михайлович
Мать ребёнка: Городецкая Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
12.07.1884 ст.
Сын: Городецкий Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Городецкая Елизавета Андреевна
Сын диакона Борисоглебской Ельниковской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
23.11.1885 ст.
Определён штатным диаконом Борисоглебской Ельниковской церкви.
Работа или профессия
18.07.1906 ст.
Уволен за штат.
Смерть
Неизвестно