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Городецкий Михаил

Место рождения

Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край
Работа или профессия
26.01.1868 ст.
Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край
Причетник Борисоглебской Ельниковской церкви Грязовецкого уезда посвящён в стихарь. и рукоположен в сан диакона.
Бракосочетание
Около 1870

Жена: Городецкая Елизавета Андреевна

Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
1878

Сын: Городецкий Павел Михайлович

Мать ребёнка: Городецкая Елизавета Андреевна

Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край
Рождение ребёнка
12.07.1884 ст.

Сын: Городецкий Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Городецкая Елизавета Андреевна

Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край
Сын диакона Борисоглебской Ельниковской церкви Грязовецкого уезда.
Работа или профессия
23.11.1885 ст.
Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край
Определён штатным диаконом Борисоглебской Ельниковской церкви.
Работа или профессия
18.07.1906 ст.
Борисо-Глебский, Грязовецкий район, Северный край
Уволен за штат.
Смерть
Неизвестно

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